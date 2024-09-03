На перекрестке стоит регулировщица дорожного движени. Вдруг она почувствовала, что у нее начинается менструация. Он по рации сообщила в отдел и попросила заменить ее на посту.
Через 2 часа появляются ее два коллеги, оба еле стоят на ногах.
Она спрашивает:
- Где вы были столько времени?!
Один ухмыляется в ответ:
- Когда в участке узнали о твоей менструации, сначала начальник полиции всех угостил, потом всех угостил начальник округа, потом начальник участка, затем начальник смены, и в конце всех угощал уже твой напарник.
еще анекдот!