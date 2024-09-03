Во Владимире в микрорайоне Веризино до тла сгорел грузовик. Инцидент произошел возле дома №8 на улице Новгородской. Местные жители заметили машину, охваченную пламенем, около шести часов

Во Владимире в микрорайоне Веризино до тла сгорел грузовик. Инцидент произошел возле дома №8 на улице Новгородской. Местные жители заметили машину, охваченную пламенем, около шести часов утра. Как рассказала очевидец пожара Елена, огонь едва не перекинулся на соседние авто. Елена (из комментариев в соцсетях) 5:48 машина начала сама гореть, пожарных сразу вызвали. Они долго ехали.