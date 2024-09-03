Работы уже прошли у дома №44 на проспекте Ленина и в селе Спасском. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Сейчас специалисты устанавливают новую опору освещения на проспекте Ленина. А

Работы уже прошли у дома №44 на проспекте Ленина и в селе Спасском. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Сейчас специалисты устанавливают новую опору освещения на проспекте Ленина. А ранее, утром, заменили столб в Спасском, на Центральной улице у дома №26. Опора вышла из строя на прошлой неделе. В мэрии отметили, что работники службы работают