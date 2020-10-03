Новое дошкольное образовательное учреждение объединит в составе одного юридического лица два корпуса детских садов.

Новое дошкольное образовательное учреждение объединит в составе одного юридического лица два корпуса детских садов, строящихся в настоящее время в мкр. Сновицы-Веризино: на 50 и на 115 мест. Сегодня предполагается, что в первом здании разместятся две ясельные группы, а во втором — группы для детей более старшего возраста. Однако в случае необходимости ясельная группа может появиться и в здании на 115 мест. Напомним, оба эти здания, а также здание детского сада на 50 мест на ул. Тихонравова, запланированы к сдаче в 2020 году.(Фото:Pixabay)