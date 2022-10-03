Сегодня в белом доме состоится пресс-конференция военного комиссара области Юрия Гусарова. Ее начало запланировано на 16:00. В пресс-релизе областной администрации сообщается, что общение с

Сегодня в белом доме состоится пресс-конференция военного комиссара области Юрия Гусарова. Ее начало запланировано на 16:00. В пресс-релизе областной администрации сообщается, что общение с журналистами пройдет на тему частичной мобилизации. Не исключено, что Юрий Гусаров объявит об окончании частичной мобилизации в регионе. Напомним, 30 сентября губернатор Александр Авдеев, подводя итоги недели в своем telegram-канале, рассказал