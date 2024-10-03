Бензин вместо чувств: житель Петушков поджог автомобили экс-возлюбленной и ее нового мужчины В...

"Бензин вместо чувств": житель Петушков поджог автомобили экс-возлюбленной и ее нового мужчиныВ отношении жителя Петушков вынесен обвинительный приговор.Известно, что мужчина проживал совместно с потерпевшей, однако позже между ними стали возникать разногласия, и они расстались. Обвиняемый предпринял попытку помириться с возлюбленной, но та вернуться к нему не захотела.В ночь с 26 на 27 мая 2024 года мужчина, предварительно выпив спиртных напитков, решил прогуляться возле дома бывшей сожительницы, где увидел припаркованный автомобиль, ранее он замечал, что на этой машине женщину подвозил незнакомый ему мужчина.Испытав чувство ревности, обвиняемый стал наблюдать за окнами возлюбленной. Увидев в них мужчину, он разозлился и решил поджечь автомобили бывшей сожительницы и её гостя.Злоумышленник сходил на автозаправку, где купил 5 литров бензина. Вернувшись к дому, он облил стоявшие рядом автомобили, стоимостью свыше 2, 8 млн рублей, затем поджег их и скрылся с места преступления.Оба автомобиля сгорели.Уголовное дело направлено прокурором в Петушинский районный суд.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky