За это время путешественники чаще всего забывали документы и различные гаджеты, одежду и аксессуары.

Сотрудники Горьковской железной дороги нашли и вернули почти 4,5 тыс. оставленных пассажирами вещей в поездах дальнего следования за 9 месяцев 2024 года. За это время путешественники чаще всего забывали документы и различные гаджеты, одежду и аксессуары.Отметим и наиболее редкие находки. Так, некоторые пассажиры забывали укулеле, балалайку, ласты и букет невесты.Для того чтобы найти вещи, оставленные в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В ней пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту.Отметим, что потребуется составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с привязкой к местам в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте её нахождения и сможет забрать свой потерянный предмет.Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки на поезде дальнего следования.