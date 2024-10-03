Куда пойти, что посмотреть, и где поесть?: во Владимире установили информационные киоски для...

"Куда пойти, что посмотреть, и где поесть?": во Владимире установили информационные киоски для туристовОпределиться с выбором теперь помогут специальные информационные киоски, призванные облегчить жизнь туристам. Их установили в областной столице.Вот такие табло появились на остановках "Садовая площадь", "Студеная гора" и "гостиница Владимир". На данный момент программное обеспечение работает в тестовом режиме. В дальнейшем все экраны будут содержать информацию о достопримечательностях города, музеях и кафе, а также другую полезную информацию для гостей областной столицы.