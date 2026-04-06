Ленин доказал, что страной может управлять народ
Сталин доказал, что страной может управлять один человек
Хрущев доказал, что страной может управлять любой дурак
Брежнев доказал, что страной можно не управлять
Черненко и Андропов доказал, что страной могут управлять полтора человека
Горбачёв доказал, что страной может управлять не любой дурак
Елицин доказал, что страной может управлять любой алкоголик
Путин доказал, что страной можно управлять не переизбераясь на третий срок
Медведев доказал, что став Президентом , ты ещё не можешь управлять страной
еще анекдот!