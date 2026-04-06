Во Владимире снесли аварийный дом на улице Лакина, у которого недавно обрушилась стена. Теперь от двухэтажки остался только строительный мусор, который сейчас активно вывозят. Напомним,

Во Владимире снесли аварийный дом на улице Лакина, у которого недавно обрушилась стена. Теперь от двухэтажки остался только строительный мусор, который сейчас активно вывозят. Напомним, инцидент произошел в субботу, 28 марта. На тот момент в доме продолжали жить три человека — мать с сыном и одинокий мужчина. Все они ранее получили предложения о переезде в