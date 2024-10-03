Молодежный сквер, находящийся в районе дома №50 на улице Большой Нижегородской, сейчас озеленяют. Весной владимирцы смогут увидеть креативно посаженные растения и фитопластику (создание

Молодежный сквер, находящийся в районе дома №50 на улице Большой Нижегородской, сейчас озеленяют. Весной владимирцы смогут увидеть креативно посаженные растения и фитопластику (создание рельефа с помощью посаженных растений). Так, в сквере появятся деревья и кустарники, которые будут сформированы в виде живых изгородей, объемных треугольников, пояснили в пресс-службе мэрии. Например, посадили клены Глобозум – дерево с