Она начнется вечером 3 октября.

Вечером 3 октября Владимирская область окажется под воздействием мощной геомагнитной бури. С 12:00 до 15:00 её интенсивность возрастет с 1 до 4 баллов, а максимальная сила в 6 баллов ожидается в 21:00.Магнитная буря продлится также и 4 октября: с 6:00 до 12:00 её сила снизится до 4 баллов, однако к 18:00 снова увеличится до 7 баллов. В указанные дни могут возникать головные боли, колебания артериального давления и ухудшение настроения. В группе риска люди с хроническими заболеваниями и давлением.Напомним, ранее мы писали, что