За весенний призыв-2024 в медицинском освидетельствовании участвовали более 6700 человек.

На расширенном заседании областной призывной комиссии, которое состоялось 2 октября с участием заместителя губернатора Владимира Куимова и военного комиссара региона Юрия Гусарова, были подведены итоги призывной кампании.Гусаров сообщил, что за весенний призыв-2024 в медицинском освидетельствовании участвовали более 6700 человек, из которых свыше 4000 признаны годными к службе. Осенний призыв в Владимирской области запланирован на 1150 человек, при этом уточняется, что новобранцы не будут направляться в новые регионы и зону проведения специальной военной операции.Напомним, ранее мы писали, что