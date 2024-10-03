Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании в городе Карабаново 3...

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании в городе Карабаново3 октября 2024 года около 7 утра в пожарную часть города Карабаново сообщили о задымлении на улице Чулкова, дом 9.Караул третьей дежурной смены оперативно выехал на место вызова. Пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание мусора на первом этаже неэксплуатируемого здания.Пожар удалось локализовать и потушить на площади 10 квадратных метров.В результате пожара никто не пострадал.К тушению пожара были привлечены пожарные части городов Карабаново и Александров (ПСЧ-17).Фото: пожарная часть города Карабаново