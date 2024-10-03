Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании в городе Карабаново
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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании в городе Карабаново
3 октября 2024 года около 7 утра в пожарную часть города Карабаново сообщили о задымлении на улице Чулкова, дом 9.
Караул третьей дежурной смены оперативно выехал на место вызова. Пожарные прибыли на место и обнаружили возгорание мусора на первом этаже неэксплуатируемого здания.
Пожар удалось локализовать и потушить на площади 10 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал.
К тушению пожара были привлечены пожарные части городов Карабаново и Александров (ПСЧ-17).
Фото: пожарная часть города Карабаново