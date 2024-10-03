Прогноз синоптиков: Владимирская область готовится к встрече с дождями Во Владимирской области...

Прогноз синоптиков: Владимирская область готовится к встрече с дождямиВо Владимирской области завершается бабье лето. Уходящий на юго-восток антициклон обеспечит пасмурную и дождливую погоду в регионе.В пятницу - 4 октября 2024 года - днем ожидайте на столбике термометра отметку +16℃. К вечеру она опустится до +11℃.Скорость южного ветра составит 3 м/с.Показатель влажности — 78%.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений