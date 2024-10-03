Смотрите Вести в 14:30: как семьям получить остаток материнского капитала на карту? Похититель...

Смотрите "Вести" в 14:30: как семьям получить остаток материнского капитала на карту?Похититель кенгурят- Серийного похитителя кенгуру задержали во Владимирской области. Подробности поимки преступника - натуралиста.Новая мера поддержки- Новая "опция" от Социального Фонда России. Как семьям получить остаток материнского капитала на карту?В главной роли - Суздаль- В путешествие по кино-Суздалю приглашает виртуальный экскурсовод. Новый проект в городе-юбиляре.