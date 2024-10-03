Стала известна личность похитителя кенгуру, которого задержали в Александрове Серийного похитителя...

Стала известна личность похитителя кенгуру, которого задержали в АлександровеСерийного похитителя кенгуру из российских зоопарков задержали во Владимирской области. Это произошло на вокзале в Александрове. Преступника-натуралиста сейчас допрашивают полицейские.- Где украл первого детёныша?- В...- В Ярославском зоопарке?- Да...В клетчатом бауле мужчина перевозил одного из похищенных детёнышей кенгуру. В этой сумке малыш (его преступник выкрал в Калужском зоопарке) находился уже несколько дней. Второй кенгуренок, похищенный там же, увы, погиб.Выжившего, истощенного и испуганного детеныша осмотрели, взвесили и отправили в ярославский зоопарк. На передержку. Поиски третьего животного - кенгурёнка по имен Крош из Ярославля - продолжаются.Николай Потапов, ио директора Ярославского зоопарка:- В Ярославский зоопарк прибыло одно из похищенных животных. На данный момент кенгурёнок находится в удовлетворительном состоянии. И под постоянным контролем ветеринарных врачей. Благодарим правоохранительные органы за качественную работу и возвращение кенгурёнка.