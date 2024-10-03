Над строящемся аквапарком в городе-музее области наконец появился стеклянный купол – новость о завершении монтажа появилась 30 сентября. О ходе возведения комплекса в администрации ГТК

Над строящемся аквапарком в городе-музее области наконец появился стеклянный купол – новость о завершении монтажа появилась 30 сентября. О ходе возведения комплекса в администрации ГТК «Суздаль» рассказывают в своих соцсетях. Вместе с новостью о новом этапе строительства в сообществе опубликовали красочные фото – на них видна полноценная конструкция изогнутой стеклянной крыши аквапарка. Из соцсетей ГТК