Над строящемся аквапарком в городе-музее области наконец появился стеклянный купол – новость о завершении монтажа появилась 30 сентября. О ходе возведения комплекса в администрации ГТК
<a href="https://33live.ru/novosti/03-10-2024-steklyannyj-kupol-nad-suzdalskim-akvaparkom-nakonec-dodelali-sdat-kompleks-xotyat-do-konca-goda.html" target="_blank">Стеклянный купол над суздальским аквапарком наконец доделали, сдать комплекс хотят до конца года</a> - Над строящемся аквапарком в городе-музее области наконец появился стеклянный купол – новость о завершении монтажа появилась 30 сентября. О ходе возведения комплекса в администрации ГТК
[url=https://33live.ru/novosti/03-10-2024-steklyannyj-kupol-nad-suzdalskim-akvaparkom-nakonec-dodelali-sdat-kompleks-xotyat-do-konca-goda.html]Стеклянный купол над суздальским аквапарком наконец доделали, сдать комплекс хотят до конца года[/url] - Над строящемся аквапарком в городе-музее области наконец появился стеклянный купол – новость о завершении монтажа появилась 30 сентября. О ходе возведения комплекса в администрации ГТК