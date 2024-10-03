В Киржачском районе мужчина фиктивно зарегистрировал 36 иностранцев С 27 апреля по 25 июня 2024...

В Киржачском районе мужчина фиктивно зарегистрировал 36 иностранцевС 27 апреля по 25 июня 2024 года мужчина зарегистрировал в своём частном доме в деревне Савельево Киржачского района 36 граждан Узбекистана и Таджикистана. При этом предоставлять им жильё он не собирался.Дом, по словам обвиняемого, фактически непригоден для проживания. Ключи от него иностранным гражданам он не давал, местонахождение дома не раскрывал, их вещи туда не завозились.«Исполняющий обязанности прокурора Киржачского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело направлено в суд...Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области