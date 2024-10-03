Все видеозаписи будут архивироваться для возможного просмотра в случае спорных ситуаций.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области с прошлого года сделал возможность общественного контроля за ремонтом кровель и фасадов. Теперь на сайте регоператора осуществляется постоянная видеотрансляция с объектов.В рамках новых требований, подрядчики обязаны устанавливать две камеры с функцией ночного цветного видения на каждом ремонтируемом объекте. Все видеозаписи будут архивироваться для возможного просмотра в случае спорных ситуаций.Генеральный директор Фонда Сергей Маевский отметил, что цифровизация процесса позволит усилить контроль за подрядчиками. Наблюдать за работами можно на официальном сайте фонда в разделе «Капитальный ремонт. На сайте представлена интерактивная карта с 83 текущими объектами. Напомним, ранее мы писали, что