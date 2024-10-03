Владимирская область принимает участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне Она...

Владимирская область принимает участие во Всероссийской тренировке по гражданской оборонеОна проходит во всех регионах страны под руководством МЧС. Участники масштабного "экзамена"- органы исполнительной власти, местного самоуправления, подразделения Главного Управления МЧС России по Владимирской области, предприятия и организации.Сложная обстановка "моделируется" с учётом рисков чрезвычайных ситуаций. В сценарии - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуация населения из зоны ЧС, строевые смотры личного состава и техники.Совместные учения сил гражданской обороны и экстренных служб проходят ежегодно.Напомним, 4 октября 2024 года Россия отметит 92-ю годовщину со дня образования гражданской обороны.