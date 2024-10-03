Во Александрове задержали мужчину, укравшего кенгуру из калужского зоопарка За неделю из...

Во Александрове задержали мужчину, укравшего кенгуру из калужского зоопаркаЗа неделю из российских зоопарков были похищены три молодых кенгуру. Эти преступления произошли на расстоянии 500 км друг от друга, а в день одной из краж не работали камеры наблюдения.Первый кенгурёнок пропал 28 сентября из ярославского зоопарка. По факту хищения животного из зоопарка полиция возбудила уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".Полицейские оперативно задержали преступника, который в этот момент находился на железнодорожном вокзале в Александрове. К сожалению, один из похищенных кенгурят погиб."В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле", - сообщил «РИА Новости» официальный представитель МВД.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений