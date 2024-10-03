31-летнего мужчину, который украл трех кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков, задержали полицейские во Владимирской области. Источник телеграм-канала SHOT рассказал, что у вора

31-летнего мужчину, который украл трех кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков, задержали полицейские во Владимирской области. Источник телеграм-канала SHOT рассказал, что у вора нестандартный, карликовый рост (150 см), чем он и пользовался. Мужчина родился в Вологодской области. Еще будучи подросток он начал забираться в дома и квартиры, чтоб их обокрасть. Его уже задерживали в 2017