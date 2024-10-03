Раньше он был главой Коврова.

Бывший глава администрации Коврова Анатолий Зотов назначен членом Общественной палаты Владимирской области по указу губернатора Александра Авдеева.Анатолий Зотов, родившийся 16 мая 1952 года в Тульской области, имеет значительный опыт в военной и строительной сфере. Он закончил Тульское высшее артиллерийское командное училище и Военную артиллерийскую академию им. М.И. Калинина. В 2014 году Зотов стал главой Коврова, заручившись поддержкой 75,62% голосов избирателей.Он также является обладателем нескольких государственных наград, включая орден «За службу в вооружённых силах» III степени и орден «Дружбы». Напомним, ранее мы писали, что в