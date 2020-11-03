На скамье подсудимых бывший сотрудник Владимирского юридического института ФСИН России. Владимир Плужников обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии

На скамье подсудимых бывший сотрудник Владимирского юридического института ФСИН России. Владимир Плужников обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии гособвинения, 33-летний майор, зам. начальника курса ВЮИ в январе-феврале этого года получил от студентов почти 5 миллионов рублей. Причём чтобы угодить преподавателю курсанты брали на себя кредиты. Всего на “удочку майора” попалиcь 16-ть старшекурсников.