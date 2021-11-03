Неисправность электрооборудования могла стать причиной пожара с гибелью человека. Сегодня утром в...

Неисправность электрооборудования могла стать причиной пожара с гибелью человека.Сегодня утром в Петушинском районе, в поселке Машиностроитель, произошел пожар. Мы уже писали о том, что загорелась одна из квартир деревянного жилого дома на улице Полевая.Прибывшие пожарные обнаружили задымление, пожар был оперативно ликвидирован на площади 3 кв. метра. Огонь не распространился по деревянному строению на соседние квартиры. К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.По информации дознавателей МЧС России, пожар мог начаться из-за неисправности электрооборудования.Остальные обстоятельства устанавливаются. Также стало известно, что первыми пожар обнаружили жители соседнего дома, они и совершили звонок в пожарную охрану.К ликвидации последствий происшествия привлекались 4 единицы техники и 13 человек, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.