Установить личность злоумышленника помогли эксперты-криминалисты.

Следователями УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В июле текущего года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о хищении имущества из её квартиры. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что следов взлома входная дверь не имеет, однако потерпевшая утверждала, что из дома пропали юбилейные купюры, коллекционная серебряная монета, телефон и шуруповёрт. Общая сумма ущерба составила почти 90 000 рублей.В рамках расследования уголовного дела полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Внимание сотрудников привлек мужчина, который входил в подъезд дома в то время, когда могла быть совершена кража. Экспертам-криминалистам, прибывшим в составе СОГ, в результате тщательного осмотра места происшествия удалось обнаружить и изъять комплекс следов, в том числе биологических, невидимых невооруженным взглядом.Специалисты ДНК-лаборатории ЭКЦ УМВД России по Владимирской области, изучив следы, выявили генетический профиль предполагаемого злоумышленника. В дальнейшем личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый местный житель.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину в совершенном преступлении он признал.В ходе обыска по месту жительства оперативники изъяли часть похищенного имущества.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.