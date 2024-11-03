Одна из опор ЛЭП в деревне Коняево Судогодского района отклонилась от вертикали на более чем 30 см. Неизвестно, к чему бы это привело, если бы в прокуратуру не решил обратиться местный житель.

Одна из опор ЛЭП в деревне Коняево Судогодского района отклонилась от вертикали на более чем 30 см. Неизвестно, к чему бы это привело, если бы в прокуратуру не решил обратиться местный житель. Заявитель переживал, что столб может и вовсе рухнуть, тогда дом его семьи останется без электричества. Прокурор провел проверку, после чего внес руководителю электроснабжающей