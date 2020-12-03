Ежедневно в специализированные стационары направляется на госпитализацию порядка 100 пациентов.

Во Владимирской области ежедневно растет заболеваемость коронавирусом. Об этом на брифинге 3 декабря заявила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова. Директор Департамента здравоохранения подчеркнула, что система здравоохранения работает с огромными нагрузками. Ежедневно в специализированные стационары направляется на госпитализацию порядка 100 пациентов. Загрузка ковидных госпиталей – на уровне 80 процентов.«Всем нам следует помнить о взаимной ответственности в борьбе с Covid-19, о необходимости ношения масок, строгого соблюдения противоэпидемических мер и режима самоизоляции гражданами старших возрастных групп. Соблюдая меры инфекционной безопасности, вы не только минимизируете риски заражения, бережёте себя и своих близких, но и помогаете снизить нагрузку на систему здравоохранения», – сказала директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова.