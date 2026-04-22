Сотрудники администрации города вместе с полицейскими провели очередной рейд на улице Егорова. В ходе проверки выявили 3 торговых объекта, где нелегально продавали овощи, фрукты и

Сотрудники администрации города вместе с полицейскими провели очередной рейд на улице Егорова. В ходе проверки выявили 3 торговых объекта, где нелегально продавали овощи, фрукты и искусственные цветы. В отношении нарушителей составили протоколы. В отношении нарушителей составлено 3 протокола по п. 2 ст. 8 Закона Владимирской области № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», –