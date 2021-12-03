Какие ограничения введут в регионе с 15 декабря? Региональные власти в течение недели определятся с перечнем коронавирусных ограничений. Об этом рассказал врио первого заместителя

Какие ограничения введут в регионе с 15 декабря? Региональные власти в течение недели определятся с перечнем коронавирусных ограничений. Об этом рассказал врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига. Напомним, в середине декабря во Владимирской области вступают в силу новые антиковидные ограничения. Представители бизнеса уже неоднократно просили власти учесть их мнение и не ужесточать меры. Например,