Всего с 3 ноября по 2 декабря выявлено 194 нарушения.

Во Владимире продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима. Они проводятся ежедневно в магазинах, заведениях общественного питания и общественном транспорте. Контролируется и соблюдение графика дезинфекции мест общего пользования в домах.С 3 ноября по 2 декабря в ходе мониторинга обследовано 1404 места. Выявлено 194 нарушения. Все граждане были предупреждены. На нарушителей составили 39 протоколов: 18 – на объектах торговли и в кафе, а 21 – в автобусах, троллейбусах и такси.