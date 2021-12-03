На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 309 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 309 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
76 - во Владимире;
37 - в Ковровском районе;
34 - в Муромском районе;
31 - в Гусь-Хрустальном районе;
17 - в Петушинском районе;
16 - в Александровском и в Кольчугинском районах;
14 - в Суздальском районе;
11 - в Юрьево-Польском районе;
10 - в Гороховецком и в Киржачском районах;
8 - в Меленковском и в Вязниковском районах;
7 - в Судогодском районе;
6 - в Камешковском и в Селивановском районах;
1 - в Собинском районе и в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 384 случая заболевания.
Напомним, ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса.