На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 309 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 309 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:76 - во Владимире;37 - в Ковровском районе;34 - в Муромском районе;31 - в Гусь-Хрустальном районе;17 - в Петушинском районе;16 - в Александровском и в Кольчугинском районах;14 - в Суздальском районе;11 - в Юрьево-Польском районе;10 - в Гороховецком и в Киржачском районах;8 - в Меленковском и в Вязниковском районах;7 - в Судогодском районе;6 - в Камешковском и в Селивановском районах;1 - в Собинском районе и в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 384 случая заболевания.Напомним, ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с распространением коронавируса.