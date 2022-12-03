По итогам Владимирского инвестиционного конгресса на территории Владимирской области появятся новые...

По итогам Владимирского инвестиционного конгресса на территории Владимирской области появятся новые производства.«Индастриал Платформ Групп Клима» инвестирует в развитие социальной, транспортной, научно-производственной инфраструктуры Киржача и района Владимирский завод инновационных материалов в Суздальском районе планирует производство автоклавных газобетонных блоковкомпания «Суздальский пивовар» намерена реализовать проект по реконструкции и модернизации пивзаводав Петушинском районе будет расширен комплекс по производству упаковки для пищевой продукции из полимерных материаловПетушинский завод силикатного кирпича вложится в производство силикатных межкомнатных перегородоккомпания «СОНЗ Рус» намерена создать производство систем кондиционирования и климат-контроля для транспорта в Собинском районекомпания «ЭЛЕКТРОН» организует производство по переработке аккумуляторных батарей электромобилей в Александровском районе.Фото администрации Владимирской области