По итогам Владимирского инвестиционного конгресса на территории Владимирской области появятся новые...
По итогам Владимирского инвестиционного конгресса на территории Владимирской области появятся новые производства.
«Индастриал Платформ Групп Клима» инвестирует в развитие социальной, транспортной, научно-производственной инфраструктуры Киржача и района Владимирский завод инновационных материалов в Суздальском районе планирует производство автоклавных газобетонных блоков
компания «Суздальский пивовар» намерена реализовать проект по реконструкции и модернизации пивзавода
в Петушинском районе будет расширен комплекс по производству упаковки для пищевой продукции из полимерных материалов
Петушинский завод силикатного кирпича вложится в производство силикатных межкомнатных перегородок
компания «СОНЗ Рус» намерена создать производство систем кондиционирования и климат-контроля для транспорта в Собинском районе
компания «ЭЛЕКТРОН» организует производство по переработке аккумуляторных батарей электромобилей в Александровском районе.
Фото администрации Владимирской области