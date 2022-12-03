На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - во Владимире
1 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
1 - в Кольчугинском районе
3 - в Александровском районе
1 - в Юрьев-Польском районе
4 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Собинском районе
1 - в Радужном
1 - в Киржачском районе
1 - в Камешковском районе
2 - в Гороховецком районе
1 - в Вязниковском районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177685 случаев заболевания.