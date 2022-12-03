На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - во Владимире1 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе1 - в Кольчугинском районе3 - в Александровском районе1 - в Юрьев-Польском районе4 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Собинском районе1 - в Радужном1 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе2 - в Гороховецком районе1 - в Вязниковском районе1 - в Суздальском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177685 случаев заболевания.