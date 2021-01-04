Более тысячи обращений граждан за месяц обработали специалисты центра управления регионом. Он открылся во Владимире в декабре прошлого года. Центр проводит ежедневный мониторинг соцсетей и перенаправляет жалобы областным и муниципальным чиновникам.

Более тысячи обращений граждан за месяц обработали специалисты центра управления регионом. Он открылся во Владимире в декабре прошлого года. Центр проводит ежедневный мониторинг соцсетей и перенаправляет жалобы областным и муниципальным чиновникам.Для работы с соцсетями специалисты центра управления региона используют систему "Инцидент". Она просматривает посты и комментарии и отбирает те из них , в которых содержится вопрос к местным властям, жалоба или просьба. Их специалисты ЦУРа пересылают в муниципалитеты и профильные департаменты администрации области и уже те должны будут дать пользователю ответ. Напомню, поручение создать в регионах такие центры дал президент Владимир Путин.