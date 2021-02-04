Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 24 092 человек.

По информации Роспотребнадзора на 4 февраля, во Владимирской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 42 заболевших Covid-19. Ещё 16 человек заразились в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 9 - в Кольчугинском, 9 - в Ковровском, 8 - в Петушинском, 8 - в Собинском, 7 - в Юрьев-Польском, 7 - в Меленковском, 7 - в Киржачском, 5 - в Александровском, 4 - в Селивановском, 3 - в Вязниковском, 2 - в Суздальском, 2 - в Судогодском районах, 2 - в г. Радужный, 2 - в Гороховецком и 1 - в Камешковском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 24 092 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.