Прекратить административное преследование по факту завоза в нашу область московского мусора. В Областном суде рассматривается жалоба одного из мусорных регоператоров. Компания «Хартия»

Прекратить административное преследование по факту завоза в нашу область московского мусора. В Областном суде рассматривается жалоба одного из мусорных регоператоров. Компания «Хартия» оспаривает решение Петушинской районной фемиды. Та предложила Росприроднадзору сделать доказательства по факту завоза отходов из Подмосковья более убедительными. По мнению заявителя, данное разбирательство необходимо вообще прекратить за отсутствием доказательной базы. Алексей Малыхин, заявитель: