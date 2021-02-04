Прекратить административное преследование по факту завоза в нашу область московского мусора. В Областном суде рассматривается жалоба одного из мусорных регоператоров. Компания «Хартия»
<a href="https://33live.ru/novosti/04-02-2021-regoperator-dobivaetsya-zakrytiya-dela-po-faktu-vvoza-v-oblast-stolichnogo-musora.html" target="_blank">Регоператор добивается закрытия дела по факту ввоза в область столичного мусора</a> - Прекратить административное преследование по факту завоза в нашу область московского мусора. В Областном суде рассматривается жалоба одного из мусорных регоператоров. Компания «Хартия»
[url=https://33live.ru/novosti/04-02-2021-regoperator-dobivaetsya-zakrytiya-dela-po-faktu-vvoza-v-oblast-stolichnogo-musora.html]Регоператор добивается закрытия дела по факту ввоза в область столичного мусора[/url] - Прекратить административное преследование по факту завоза в нашу область московского мусора. В Областном суде рассматривается жалоба одного из мусорных регоператоров. Компания «Хартия»