Проектная мощность 5 тысяч пациентов в год. Диагностика новообразований будет проводиться по полису ОМС по направлению врача-онколога.

Во Владимирской области 4 февраля откроют первый Центр ядерной медицины. Он расположен на площадке Областной клинической больницы. Учреждение планирует оказывать помощь пациентам, больным раком.Как сообщает обладминистрация, в Центре установлено высокотехнологическое оборудование для проведения исследований методом ПЭТ/КТ.Проектная мощность 5 тысяч пациентов в год. Диагностика новообразований будет проводиться по полису ОМС по направлению врача-онколога.