А теперь возвращаемся к главной - олимпийской теме. В Пекине сегодня стартовала Белая Олимпиада....

А теперь возвращаемся к главной - олимпийской теме. В Пекине сегодня стартовала "Белая Олимпиада". В зимних видах спорта россияне всегда были в числе сильнейших. За кого болеют владимирцы? Расскажет Мария Платанюк.25-летняя Кристина Резцова. Надежда российского биатлона. Та, что продолжает славную спортивную династию. Кристина- дочь "королевы лыжни"- Анфисы Резцовой. В Пекине Резцова- младшая выйдет на масс-старт в биатлоне. За спортсменку горячо болеет и Владимирская область. Ведь Резцовы напрямую связаны с 33-им регионом. Мама Кристины- Анфиса Резцова- уроженка деревни Якимец Гусь-Хрустального района. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, Заслуженный мастер спорта СССР. Легенда.Олег Канточкин - в спорте почти полвека. С Анфисой Резцовой Олег Александрович учился в одном классе. Владимирской школы № 34. Семья Резцовых перебралась в областной центр. По словам Олега Канточкина, президента региональной федерации лыжных гонок, тренера школы олимпийского резерва № 3 характер у Анфисы Анатольевны и в юности был чемпионским. Спорт высоких достижений- для сильных духом.Олег Канточкин, президент федерации лыжных гонок Владимирской области, тренер школы олимпийского резерва № 3:- Её первый тренер, он на сегодняшний день у нас ещё работает. Виктор Михайлович Прокофьев и Хохлов Геннадий Константинович. Нам выделили помещение. Мы его называли лыжная база. Но трудно было назвать её лыжной базой. Это была кинобудка.Олег Канточкин гордится успехами дочерей Резцовой. Самой старшей- Дарьи Виролайнен ( она уже ушла из большого спорта) и Кристины Резцовой. Как говорится, за Кристину в Пекине "держат кулаки".- Как будто бы вот мама. Моё такое видение. С таким же подходом, зарядом. На победу. На результат.Владимир Антоненко, ветеран лыжного спорта:- Она единственная, кто у нас претендует на медаль, может быть, даже на золото. Не только подтянувшаяся её стрельба, в этом году, но и прекрасный ход.Александр Гофман, ветеран лыжного спорта:- Желаем удачи на олимпийских играх. И пусть победит она!Школа по лыжным гонкам и биатлону носит имя нашего великого земляка. Олимпийца Алексея Прокуророва. С Прокуровым Олег Канточкин работал много лет. Был его вторым личным тренером. Во Владимире регулярно проходит марафон памяти Алексея Прокурова. Его имя и сегодня- символ служения спорту, невероятной силы воли. На олимпийскую лыжню, продолжая традиции Прокуророва выйдет и муромский лыжник Иван Якимушкин. Сейчас он выступает за Тюмень. Но закалка и опыт - "владимирские". Равнение- и на лыжницу Ольгу Данилову. Двукратную олимпийскую чемпионку которая живёт в Александрове.На лыжи во Владимире встали даже малыши. В детском саду "Город детства" самые юные лыжники выстроились в 5 олимпийских колец. В Пекин летит главное пожелание. Как можно больше медалей самой высокой пробы!Российских спортсменов в Пекине активно поддерживают жители всех регионов страны. Сделать это можно и в социальных сетях. В помощь - мишка- неваляшка и шапко-кот. Примеряя ушанку, болельщики уверенно заявляют: "побеждать- это по русски".Мария Платанюк, Андрей Сингяин. "Вести-Владимир"