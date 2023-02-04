Его подразделения открываются по всей стране. Они будут координировать усилия в оказании помощи родным участников СВО и самим солдатам.

Во Владимирской области Анастасия Калачёва возглавила Комитет семей воинов Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Накануне Александр Авдеев встретился с родственниками мобилизованных, где . На встрече была представлена руководитель нового общественного объединения – реготделения Комитета семей воинов Отечества. Его подразделения открываются по всей стране. Они будут координировать усилия в оказании помощи родным участников СВО и самим солдатам.Добавим, что в регионе открыты 22 Центра помощи. В них можно получить консультации психологов, юристов, сотрудников банков и судебных приставов.