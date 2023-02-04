Этот год будет юбилейным для Покровского краеведческого музея. Ему 25. Как говорится молодой для...

Этот год будет юбилейным для Покровского краеведческого музея. Ему 25. Как говорится молодой для истории, но богатый уникальными артефактами и экспозициями. А еще там самый вкусный шоколад - поверим Ольге Яцык?Много на Руси городов с древней и богатой историей. Но где вы узнаете, что такое аргуновская игрушка, для чего женщины делали отверстия в галошах и как выглядит единственный в мире памятник шоколаду? Только в Покрове.Ольга Яцык:-Уездный город Покров - так его стали величать с конца 18 века, благодаря Екатерине II. Здесь проходил древний торговый путь, во времена войн здесь шли дружины и полки, а сосланные в Сибирь каторжане также шли этой дорогой. Сегодня мы постараемся рассказать намного больше об этом уникальном городе.Историю хранит городской Краеведческий музей. Свое начало Покров берет в 15-м столетии с Антониевой пустыни. Говорят, что ее основал один из учеников святого преподобного Сергея Радонежского. Теперь здесь находится Введенский Островной монастырь. Залы музея рассказывают о быте местных жителей, их культуре, ремеслах. В интерьерах - периоды коллективизации, Великой Отечественной войны и Советского Союза. Разные темы, разные эпохи.Ирина Соловьева, директор Покровского краеведческого музея:- Очень много отзывов людей, которые посетили наш музей. Знаете, что они пишут? Домашний музей. Музей домашний. У нас, во-первых, очень много подлинных предметов. Конечно уникальных нет, но тем не менее, они подлинные, они собранные тематически, они собранные хронологически.- И история города, и история области, ну, соответственно, история России.Так как Покров находился на Владимирском тракте, здесь жили и работали самые быстрые ямщики. О самых известных сложили песню. Это Павел Романенко и Петр Чебуров.Ирина Соловьева, директор Покровского краеведческого музея:- По дороге всех быстрей едет Кубрин Алексей. Позади его маненько едет Павел Романенко. Обогнать же всех готов быстрый Петр Чебуров. Это маленький кусочек той песни, которую ямщики сложили в Покрове.А вот так выглядела ямщицкая, где после долгой дороги можно было отдохнуть. Вошел в историю и покровский плотник Костин. Ему доверили класть паркет во дворе императора Николая Второго. Из остатков материала он сделал для своей семьи стол, который хранится в музее по сей день. Знаменитые покровские аргуны- плотники раскроют свои секреты. На мастер-классах можно научиться делать аргуновскую игрушку.Ирина Соловьева, директор Покровского краеведческого музея:- Аргуновская игрушка - это игрушка, вырубленная топором. И взрослые, и дети здесь расписывают просто эти игрушки.А эта загадка- из зала истории СССР. Для чего женщины делали отверстие в пятке галош?Ирина Соловьева, директор Покровского краеведческого музея:-Женщины на туфли надевали вот такие калошки - ботики и, даже, они на заклепках были такие, красивые. Потому, что дома они ходили в туфлях, спокойно по лужам прошли, дома сняли ботики и можно спокойно ходить.Покров называют шоколадной столицей Владимирщины. Здесь в 2004-ом был открыт первый в России музей шоколада. Аналоги есть только в Петербурге и Москве. В середине нулевых произошла модернизация и теперь об истории шоколада можно узнать с помощью, так называемого, "умного дома". Знаете ли вы, что четыре тысячелетия назад вместо известного нам шоколада, индейцы пили перченый напиток под названием "чоколатль", то есть - "горькая вода".Анна Носова, лектор-экскурсовод:- Готовый порошок они заливали кипящей водой, добавляя туда не сладости, поскольку, сахара человечество в то время еще не знало, добавляли они перец. Жгучий, молотый, чили и получался напиток перченый, горький.Побывать в музее шоколада и не отведать его - невозможно. Тем более, когда видишь такую оригинальную подачу.Ольга Яцык:- Настоящей изюминкой музея является вот этот шоколадный фонтан. Здесь сейчас течет не менее двадцати плиток вкусного, молочного шоколада, который я сейчас попробую. Вкусно!В начале 18-го века европейские вельможи заканчивали свои обеды чашечкой горячего шоколада. За десять какао-бобов можно было купить кролика, а за пятьдесят - рабыню. Молочный шоколад появился только в начале ХХ века на фабрике Филиппа Сушара. Шоколадную фабрику в Покрове построили в 97-м. Сегодня за одну секунду с ее конвейера сходят десять плиток сладкого лакомства. Все эти фигурки и статуэтки сделаны из шоколада и хранятся в музее уже двенадцать лет. Совсем рядом еще одна достопримечательность Покрова - бронзовый памятник шоколаду. Фея ростом в 3 метра и весом в 600 килограммов.Ольга Яцык:- Памятник был установлен в 2009 году и является единственным в мире памятником шоколаду. Существует поверье, что если потереть плитку в руке у феи, то она привлечет к вам действительно сладкую жизнь.Приезжайте в Покров и проверьте эту примету, а заодно узнайте больше об истории и культуре родного края.Ольга Яцык, Александр Голубев, Вести-Владимир