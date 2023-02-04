Во Владимирской области при пожаре жительница Киржача получила ожоги. 4 февраля 2023 года в МЧС...

Во Владимирской области при пожаре жительница Киржача получила ожоги.4 февраля 2023 года в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: г. Киржач. ул. Калинина, д. 50.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади кровли дома, пристройки и частично внутри дома. Пожарные не дали огню распространиться на всю жилую часть дома и ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Погибших нет.На пожаре ожоги получила хозяйка дома 1977 г.р., госпитализация её не требуется.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава.Фото МЧС России по Владимирской области