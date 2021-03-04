«Ни дня без добрых дел». Под таким девизом местное отделение “Народного фронта” отметило годовщину всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Напомним, эта акция стартовала в 2020-м

«Ни дня без добрых дел». Под таким девизом местное отделение “Народного фронта” отметило годовщину всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Напомним, эта акция стартовала в 2020-м году, когда началась пандемия «коронавируса». Более 2 000 добровольцев приносили пожилым и маломобильным людям продукты и помогали оплатить «коммуналку». Всего помощь такого рода получили свыше 25 тысяч жителей области. Сделать доброе