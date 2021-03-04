Стойкий запах гари – «бонусом» или вновь о проблемах во владимирских автобусах.

Стойкий запах гари – «бонусом» или вновь о проблемах во владимирских автобусах. Пассажиры пожаловались в нашу редакцию на состояние машин на линиях.Это видео из салона автобуса 21С компании АДМ. Конечно, камера не способна передать запах. Но пассажиры уверяют, он не просто сильный. Пассажирам пришлось ехать даже в небольшой «дымке». А резкий запах, как при пожаре, усиливался при каждом открывании дверей.Наталья Агафонова, пассажир: «Запах гари, как заходишь, чувствуется. Хорошо, если одну остановку проедешь. А если нет? Я считаю, нужно какие-то меры принимать».Как объяснили пассажирам, причина – неполадки в глушителе. Однако, у владимирцев остался вопрос: «Почему неисправные машины выпускают на линию»? И как будут ехать люди в таком автобусе» приправленном «гарью» в час пик?» Напомним, не только интервалы движения общественного транспорта, но и состояние автобусов вызывают серьёзное .Мария Платанюк"Вести" писали, что у пассажиров уровень стресса в последние недели зашкаливал. "" февраля - антирекорды по ожиданию. Салоны, напротив, ставили . И о какой социальной дистанции может идти речь? В сети владимирцы каждый день рассказывали, как и с каким ущербом "проходили эту полосу препятствий". Автобусы ломались и замерзали.Пассажирам даже .