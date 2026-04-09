Сотрудники УФСБ по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность 29-летнего жителя города Юрьев-Польский. Он причастен к публичным призывам к осуществлению

Сотрудники УФСБ по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность 29-летнего жителя города Юрьев-Польский. Он причастен к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма в интернете. По версии следствия, мужчина разместил комментарий в одной из новостных групп, одобряющий поджоги военной авиационной техники. 31 июля 2025 года его задержали сотрудники УФСБ России по Владимирской