Сегодня- Всемирный день игрушечных солдатиков. Он отмечается ежегодно 4 марта. Оценить удивительную коллекцию оловянных солдатиков в эти дни можно во владимирских Палатах. Откуда привезли выставку?

Сегодня- Всемирный день игрушечных солдатиков. Он отмечается ежегодно 4 марта. Оценить удивительную коллекцию оловянных солдатиков в эти дни можно во владимирских Палатах. Откуда привезли выставку?Миниатюрные, но невероятно стойкие. В диорамах- защитники разных эпох. Внимание- к историческим деталям. Композиции- иллюстрация славных военных страниц российской истории. Здесь и Невская битва 1240-ого года, штурм Измаила, бой на Шипке-Шейново, оборона Бреста. По словам музейщиков, первые маленькие фигурки воинов изготавливали ещё в античности. А вот массово на плац игрушечные солдаты вышли в 70-ые годы 18-ого столетия.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Массовое производство, как бы сейчас сказали, фигурок оловянных солдатиков формируется именно в Германии и связано с именем Иоганна Хильперта. Этот человек был большим другом Ганса Христиана Андерсена, и вот, наверное, поэтому появилась всеми любимая сказка "О стойком оловянном солдатике.Сначала Хильперт изготавливал театральных героев и домашних животных, но вскоре на переднем фланге оказались именно миниатюрные копии солдат. Воины из олова стали настоящим искусством, а для коллекционеров предметом страсти. Выставку "Оловянные баталии" во Владимир привёз Государственный мемориальный музей имени Александра Суворова. Своим рождением собрание оловянной миниатюры обязано двум знаменитым советским коллекционерам из города на Неве- Михаилу Люшковскому и Александру Любимову. К примеру, только полковник Советской армии Михаил Люшковский собрал свыше 65 тысяч оловянных фигурок. При музее сегодня действует клуб любителей военно-исторической миниатюры. Участники этого клуба в 70-ые-80-ые и стали авторами диорам. "Оловянная рать"- настоящий урок истории. Вот будущий великий князь Владимирский Александр Ярославович одерживает блестящую победу над шведами на Неве, а вот сражение при Кунерсдорфе. Август 1759-ого. Важнейший эпизод Семилетней войны.Анна Соседова, куратор выставки "Оловянные баталии":- Оно неразрывно связано с историей нашего владимирского края. Легендарный 9-ый Сибирский гренадёрский полк, который квартировал во Владимире в 19-ом- начале 20-ого века, во время Семилетней войны принимал участие во всех основных сражениях, в том числе при Кунерсдорфе.Выставку "Оловянные баталии" Владимиро-Суздальский музей-заповедник дополнил репликами полковых знамён и копией старинной пушки. Музейщики уверены: эта армия будет интересна не только детям, но и взрослым. Работать выставка будет до 23-его мая. Новое время совершило революцию в жизни оловянной миниатюры. Однако, солдаты из современных полимеров не вытеснили своих металлических собратьев. Победа- за стойкими оловянными. Это по-прежнему- больше чем игрушка. Интерес к истории для многих начинается именно с них.Мария Платанюк"Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальскогомузея-заповедника.