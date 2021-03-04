Одним из решений, также принятых владимирской городской топонимической комиссии членами комиссии, стало присвоение имени князя Александра Невского скверу, расположенному около Николо-Кремлевского храма.

Одним из решений, также принятых владимирской городской топонимической комиссии членами комиссии, стало присвоение имени князя Александра Невского скверу, расположенному около Николо-Кремлевского храма.Официально он будет называться Александро-Невский сквер. В том числе и таким образом в нашем городе увековечат память российского национального героя, Великого князя Владимирского, 800-летний юбилей которого в этом году широко отмечается в России.Напомним, что сразу после смерти (в 1263 году) Александр Невский был погребен во Владимирском монастыре Рождества Богородицы, до тех пор, пока в 1723 году по повелению Петра Первого его мощи не были перевезены в Санкт-Петербург.Еще одним важным решением топонимической комиссии стало присвоение названия «Сталинградский бульвар» одной из улиц в мкр. Веризино, на которой в перспективе запланирована жилая застройка и возведение социальных объектов.Также топонимическая комиссия рассмотрела обращение о присвоении наименований мостам города Владимира. Было решено создать рабочую группу, которая предварительно проведет аудит имеющихся во Владимире мостов и разработает предложения по их наименованию, в том числе с учетом исторических топонимов, ранее использовавшихся во Владимире.