В Киржачском районе Владимирской области ввели дополнительную выплату в 10 тысяч рублей при...

В Киржачском районе Владимирской области ввели дополнительную выплату в 10 тысяч рублей при рождении ребенка.Власти Киржачского района Владимирской области приняли решение, касающееся дополнительных выплат при рождении ребенка.Получить 10 тысяч рублей сможет один из родителей, гражданин РФ, который зарегистрировал ребенка через местный ЗАГС и планирует постоянно проживать на территории Владимирской области.Киржачский район стал первым в области, где ввели подобную практику.- Семьи с детьми всегда нуждались в поддержке, особенно эта помощь актуальна сейчас. Я считаю, что это должно было быть сделано еще раньше, - рассказал глава администрации Киржачского района, Сергей Будкин.Мера направлена на поддержку семей и улучшение демографической ситуации. В бюджете Киржачского района предусмотрено на эти цели 375 тысяч рублей.Фото pxfuel.com