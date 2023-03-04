Во Владимирской области взыскали с ИП в пользу потребителя более 125 тысяч рублей за невыполнение...

Во Владимирской области взыскали с ИП в пользу потребителя более 125 тысяч рублей за невыполнение условий договора.Потребителем из города Астрахани был заключён договор на предоставление услуг по изготовлению мебели с индивидуальным предпринимателем, осуществляющим свою деятельность на территории Владимирской области, на сумму 60 570 рублей, сообщает Роспотребнадзор Владимирской области.По условиям договора индивидуальный предприниматель обязался оказать услугу потребителю по изготовлению и доставке мебели в течение 25 рабочих дней. Потребитель выполнил свои обязательства по договору и полностью оплатил товар. Но мебель не была доставлена вовремя.Территориальный отдел обратился с исковым заявлением в Мировой суд г. Мурома в интересах потребителя о расторжении договора, возврата уплаченной денежной суммы, взыскании неустойки и морального вреда.Требования были удовлетворены решением суда. Договор с индивидуальным предпринимателем был расторгнут. В пользу потребителя присуждено 125 611,50 рублей.Фото pxfuel