Подозреваемый рассказал, что нашел наркотики во время прогулки с собакой

В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя соседнего региона, который обвиняется в хранении наркотиков в крупном размереКак сообщили следователи Отделения МВД России по Гороховецкому району, подозреваемого задержали в январе прошлого года. В карманах 37-летнего мужчины обнаружили свертки с наркотиками в карманах. Экспертиза заключила, что в свертках находился героин, масса которого составила 53,54 грамма.Когда был проведен обыск жилища задержанного, было обнаружено еще несколько пакетов, в которых находилось 156 граммов наркотического вещества. Мужчина сказал, что пакеты с наркотиками он нашел, когда гулял с собакой и оставил у себя для личного потребления. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.